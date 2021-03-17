100 مليون سنتيم لدعم المؤسسات التي تعاني من نقص في التمويل

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100 مليون سنتيم لدعم المؤسسات التي تعاني من نقص في التمويل
بقلم أسماء.ع

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، عن دعم المؤسسات الناشئة التي  تعاني نقص بمصادر التمويل.

وأوضح الوزير المنتدب، أن الدعم يخص المؤسسات التي لديها عوائق في اقتناء المواد الأولية.

وقال نسيم ضيافات، إنه تم تخصيص قروض الاستغلال بقيمة 1 مليون دج كخطوة جديدة لدعم المقاولاتية.

وأعلن المسؤول طاته، أنه سيتم الأسبوع القادم تكوين لجنة على مستوى الوزارة المنتدبة تتكفل بجمع الممثلين المحليين على المستوى الوطني.

وستخصص اللجنة، للشباب أصحاب المؤسسات الناشئة لطرح الانشغالات والعراقيل التي يتعرضون لها والتطرق للنشاطات الممكن تجسيدها على مستوى كل ولاية.


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