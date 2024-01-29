100 مليون سنتيم منحة للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد

تعهدت رئيسة الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، كريمة طالب، بمنح جائزة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.

عقب تأهل المنتخب الوطني لنهائي كـأس أمم إفريقيا 2024 بمصر، ولأول مرة منذ 10 سنوات.

وصرحت رئيسة الإتحادية كريمة طالب، اليوم الإثنين، لقناة النهار:”قررنا منح جائزة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد إحراز المرتبة الثانية في كأس أمم إفريقيا”.

وأضافت كريمة طالب:”سيتم تخصيص جوائر مالية أخرى، من قبل الممولين والراعيين الرسميين للإتحادية ووزارة الشباب والرياضة”.