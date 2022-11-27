100 مليون للأساتذة لاقتناء سيارات بالتقسيط

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية لعمال التربية، عن رفع قيمة السلفة ،الموجهة لاقتناء السيارات بالتقسيط ،الى 100 مليون سنتيم بعدما كانت 50 مليون سنتيم فقط.

وكشف مسؤول باللجنة الوطنية في تصريح لـ”النهار أون لاين” أن اللجنة تتوقع استقبال عدد كبير من الطلبات. كما أنها مستعدة لتقديم 2000 قرض لعمال التربية.

وأضاف المسؤول أن هذه العملية جاءت بعدما تم تجميد العملية لمدة 7 سنوات كاملة، بسبب إرتفاع أسعار السيارات من جهة، والمشاكل التي كانت تتخبط فيها لجنة الخدمات الاجتماعية من جهة أخرى.

وعن تاريخ الشروع بتقديم المساعدة المالية المقدرة ب 100 مليون سنتيم فسيتم مباشرتها دخول السيارات الجديدة وبيع السيارات المصنعة محليا في الجزائر.

هذا وتنص المادة من 69 من القانون الداخلي للجنة الخدمات الاجتماعية أن اللجنة تبرم اتفاقيات من أجل إقتناء السيارات بالتقسيط. لفائدة مستخدمي التربية. فيما تؤكد المادة 70 “تبرم لجنة الخدمات الإجتماعية اتفاقيات مع البنوك من أجل تسهيل دراسة ملفات مستخدمي التربية”.

وبالنسبة لأهم الشروط الاستفادة فتتمثل في أن لا يكون المستفيد مدانا لدى الخدمات الاجتماعية، وتقديم كشف الراتب.