1000 تذكرة إضافية ونقل مجاني لـ”المسامعية” في تونس

زفّت إدارة اتحاد العاصمة، أخبارا سارة لأنصارها المتواجدين بتونس، عشية مباراة الاتحاد والملعب التونسي، في منافسة كأس الكونفدرالية.

وأكدت إدارة سوسطارة، بأن فريقها استفاد من 1000 تذكرة مجانية. تحسبا للمواجهة المرتقبة غدا السبت، بملعب “حمادي العقربي”، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس “الكاف”.

مشيرة إلى أن حصة أنصارها التي ارتفعت إلى 2500 تذكر، سيتم طرحها غدا السبت. بشبابيك ملعب “رادس” بداية من الساعة 14:00.

كما أكدت توفير حافلات مجانية خاصة لنقل المناصرين من ساحة “برشلونة” إلى ملعب رادس بداية من منتصف النهار. على أن تفتح أبواب الملعب عند الساعة 16:00، مع تخصيص البوابتين رقم 32 و 33 لدخول “المسامعية”.

من جهته، أكد الرئيس عثمان” سحبان، أن مفاوضاته مع نظيره رئيس الملعب التونسي أسفرت عن تسهيل دخول جميع الأنصار المتواجدين بتونس لحضور المباراة.

وعلى صعيد آخر، أشارت إدارة اتحاد العاصمة، بأن رفقاء قناوي، سيجرون مساء اليوم الجمعة. آخر حصة تدريبية بملعب الشاذلي زويتن على 19:00، يخصصها المدرب نبيل معلول، لوضع آخر اللمسات على تشكيلته الأساسية.