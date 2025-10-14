1000 تذكرة لأنصار شبيبة القبائل في تونس

قررت إدارة نادي الاتحاد المنستيري التونسي، تخصيص 1000 تذكرة لجماهير شبيبة القبائل، بمناسبة اللقاء المرتقب بين الفريقان في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل “الكناري” هذا الجمعة، ضيفا على الفريق التونسي. في لقاء سيحتضنه ملعب “الطيب المهيري” بمدينة صفاقس، بداية من الساعة 15:00، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لـ”الشامبينزليغ”.

وأفادت إدارة المنستيري، في بيان لها اليوم الثلاثاء. أنه قد تم على إثر الاجتماع الأمني الذي انعقد أمس، بمقر ولاية صفاقس، الاتفاق على تخصيص 5000 تذكرة إجماليا.

بينما تم تحديد عدد التذاكر المخصّصة لجماهير شبيبة القبائل. بـ 1000 تذكرة مع التأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل في تنظيم، إستقبال ودخول الجماهير خلال مواجهة الإياب.