1000 جرار يحاصر البرلمان الأوروبي.. غضب المزارعين يصل إلى بروكسل

قام حوالي 1000 جرار وآلات زراعية بإغلاق شوارع معينة في بروكسل يوم أمس الخميس المحيطة بالبرلمان الأوروبي.

ووصل احتجاج المزارعين إلى مدينة بروكسل ببلجيكا، أمس الخميس. بينما انعقدت قمة أوروبية استثنائية مخصصة لميزانية الاتحاد الأوروبي. والمساعدات المقرر تقديمها لأوكرانيا، وشارك فيها الرئيس إيمانويل ماكرون. والذي أقيم في العاصمة البلجيكية.

وفي إطار هذه التعبئة، قام المتظاهرون بتمزيق أحد التماثيل الخمسة للنصب التذكاري لجون كوكريل، الموجود في ساحة لوكسمبورغ. من قبل المتظاهرين، بحسب ما أفاد صحافي من وكالة بيلغا. وترك التمثال على الأرض بجانب ألواح خشبية محترقة.

ووفقا لمتحدث باسم الشرطة، دخل حوالي “1000 جرار أو آلة زراعية” إلى العاصمة البلجيكية. وأعاقوا حركة المرور في منتصف النهار، محيطة بالبرلمان الأوروبي.

توترات بين المتظاهرين والشرطة

وأطلق المتظاهرون المفرقعات والألعاب النارية، فيما ردت الشرطة البلجيكية باستخدام خراطيم المياه تجاه المزارعين.

وأضرمت النيران في المنصات الخشبية والإطارات وحتى بالات القش. مما أدى إلى ظهور سحب من الدخان فوق المدينة.

ولا يزال التوتر ملحوظا في العاصمة هذا الصباح. حيث ظل المتظاهرون حاليا في الساحة أمام البرلمان الأوروبي.

ومن بين المتظاهرين، هناك بلجيكيون بشكل رئيسي. ولكن هناك أيضًا فرنسيون وإيطاليون وحتى ألمان قاموا بالرحلة.

الاحتجاج لا يضعف

ولم تضعف تعبئة المزارعين، على الرغم من المساعدات التي أعلنتها الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء والامتيازات التي قدمتها المفوضية الأوروبية.

واقترح الأخير بشكل خاص منح إعفاء “جزئي” لعام 2024 من الالتزامات البور التي تفرضها السياسة الزراعية المشتركة. ويدرس آلية تحد من الواردات من أوكرانيا.

ويقول منظمو التظاهرة في بروكسل إنهم يريدون التنديد بـ”الجنون الذي يهدد الزراعة”. بعد أن أغلقوا نقطة حدودية مع المزارعين الفرنسيين. ويدينون “تشويه المنافسة” التي صادقت عليها اتفاقيات التجارة الحرة، ويطالبون “ب” إعلانات قوية”.