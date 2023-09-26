1000 جزائري يتوجهون للعلاج بتركيا سنويا.. هذه أهم الأمراض

قال الدكتور حجيم تشركلي المدير الفرعي للمرضى الدوليين بالمجمع الطبي “ميموريال”. أنه يتم إستقبال طلبات كثيرة للجزائريين. من أجل القدوم إلى تركيا والعلاج بمستشفياتها.

وأشار الدكتور تشركلي في تصريح “للنهار أونلاين” على هامش المحاضرة التي ألقاها بمستشفى ميموريال في تركيا خلال زيارة الصحافة الجزائرية الى المستشفى، أنه يتم تسجيل على الأقل 1000 حالة سنويا للمرضى الجزائريين من أجل العلاج والقيام بالعمليات الجراحية المستعصية.وفي بعض الأحيان يتم تسجيل 100 حالة شهريا. مشيرا الى ان الجزائر تأتي في المرتبة الثانية بعد ليبيا من حيث عدد طلبات العلاج.

وفيما يخص الامراض التي يأتي من أجلها الجزائريين تتمثل على الأغلب في زراعة الكلى.. التليف الكبدي وزراعة الكبد والنخاع الشوكي ناهيك عن عمليات التجميل. مؤكدا أن 99 بالمائة من عمليات زراعة الكلى ناجحة ونسبة نجاح عمليات زراعة الكبد تتمثل في 93.5 بالمائة.

وكشف البروفيسور في سياق ذي صلة أن المجمع الطبي ميموريال بإمكانه إرسال فريق طبي تركي إلى الجزائر من أجل تشخيص الأمراض والقيام بالعمليات الجراحية في إطار التعاون بين الجزائر وتركيا وتبادل الخبرات في المجال الطبي.