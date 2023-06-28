فيما بدأ الحجاج بطواف الإفاضة في المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة. تم تسجيل أكثر من 1000 حالة إجهاد حراري بين الحجاج في المشاعر المقدسة.

بدورها، جددت وزارة الصحة السعودية تحذير الحجاج من التعرض لأشعة الشمس مباشرة وعدم الوقوف في صفوف الانتظار طويلا.

كما أوضحت الوزارة، أعراض الإجهاد الحراري، مشيرة إلى أنها تشمل الصداع والغثيان والدوخة والضعف والتهيج والعطش والتعرق الشديد وارتفاع حرارة الجسم وقلة إنتاج البول.

كما طالبت الوزارة، ضيوف الرحمن بعدم الإجهاد والإكثار من شرب الماء البارد حال الإصابة وإزالة الملابس غير الضرورية بما فيها الأحذية والجوارب. وتبريد المصاب بالكمادات الباردة، والاتصال برقم بوزارة الصحة على الرقم 937.

والإجهاد الحراري مرض مقلق وطارئ قد يودي بالحياة، حذر منه المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق مطالباً ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، بالالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس باستخدام المظلات وتناول السوائل وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر.

وكانت وزارة الصحة قد أشارت إلى أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية. في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 111,761 حاجا وحاجة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة. وحتى يوم أمس الموافق التاسع من شهر ذي الحجة 1444 هـ.

وقالت الوزارة، إن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات مجموعة من الخدمات منها إجراء 48 عملية قلب مفتوح. و 776 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1446 عملية غسيل كلوي، و 55 عملية مناظير. بينما تم دخول 2548 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 3 حالات ولادة. وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 3573 مستفيدًا .

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