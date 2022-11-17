1000 دولار أرسلها فرحات مهني لتمويل “الماك” تزامنا وحرائق تيزي وزو

تتواصل لليوم الثالث على التوالي جلسة استجواب المتهمين المتورطين في جريمة مقتل المرحوم جمال بن اسماعين. بحيث باشر رئيس محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس، في السماع الى المتهم الموقوف “س.ياسين” عضو بالحركة الإرهابية ماك. مكلف بتسيير اموال المنظمة بمنطقة تيزي وزو. بحيث كشف المعني خلال مجريات التحقيق انه نائب أمين الخزينة بمنطقة القبائل قبل أن يتراجع عن اقواله هاته في الجلسة.

كما تبين أن المتهم كان في تواصل مستمر مع رئيس الحركة ” فرحات مهني” بفرنسا عبر تطبيقة واتساب. لاجل تلقي أموال لتمويل الحركة بالمنطقة، بحيث سبق وان ارسل له طلب منه مبلغ 1000 دولار خلال شهر اوت. تزامنا والصائفة الماضية التي شهدت موجة حرائق بعاصمة الولاية وعديد الولايات. على غرار تواصله معه لارسال أدوية لوالدته المريضة.

القاضي: سحنين ياسين ماذا فعلت

المتهم: طلعت للدشرة مع العائلة شاهدت فوضى بالمدينة فتوجهت الى الحشود للإطلاع على الاوضاع بدافع الفضول

القاضي: انت قلت في التحقيق انك وجدت أشخاص مساندون لحركة ماك الإرهابية فانضممت اليهم

القاضي: مراد ليتلم تعرفو بعثلك دراهم

المتهم : لا اعرفه ولم يرسل لي

القاضي: 1000دولار تلقيته من المدعو مراد المتواجد في كندا كأتعاب محامي

المتهم: كنت مشوكي في ذلك اليوم بعد أسبوع من الضرب لذلك صرحت بها عند قاضي التحقيق

القاضي: من تعرف من اعضاء حركة الماك

: سعدي محمد ، والعسكري

القاضي: ماذا كانت وظيفتك في الحركة

المتهم : لا شيئ

المتهم: لا يوجد أي شخص أنوب عليه، وجدت اسمي في الفايسبوك اسمي ياسين أمين خزينة

القاضي: في 14 اوت 2021 حاولت الاتصال برئيس المنظمة الإرهابية فرحات مهني

بفرنسا لارسال حقن لوالدتك المريضة.

المتهم: ارسلت رسالة على الواتساب فقط ” السلام عليكم”

القاضي: من سلمك الرقم الهاتفي ؟

المتهم: أحد الأشخاص من أقاربه، في الحقيقة لم يرد على الرسالة..

القاضي: كنت صرحت قبلا أنك تحدثت مع المدعو “مواليك محند بلعيد” أمين الخزينة للمنظمة بتيزي وزو لاجل المبلغ المالي

المتهم: لم أكن أعلم ان ذلك رقمه حتى أخبروني رجال الشرطة

النيابة : “دريسي ياسين”و “عباسي ابراهيم” تعرفهم؟

المتهم: لا ..ماعدا دريسي ياسين القاطن بالاربعاء

النيابة: انت كنت بمسرح الجريمة وصورت بهاتفك

المتهم: من 2004 اتردد على المنطقة هي طريقي

القاضي: ليتيم مراد المسؤول عن القنوات التابعة لمنظمة الماك بالخارج تعرفه؟

المتهم: لا

النيابة: اتصلت بفرحات مهني عبر واتساب

المتهم: نعم مرة واحدة

النيابة:احكي لنا عن المحادثة هذه..نريد أن نفهم

المتهم: ارسلت له رسالة فقط السلام وعليكم

النيابة : أذكرك ماذا قلت …انه أوت2021 تقدم منك المدعو “سيفاكس مامو” طلب مني تحميل تطبيقة واتساب على هاتفي ، وقام هو بارسال رسالة عبارة عن تحية ازول ماس، الا انه حوالي نصف ساعة لم يتلق أي يرد، ثم أنصرف وأوصاني بأنه اذا رد فرحات على الرسالة اخبره بأنه سيفاكس هو من ارسل الرسالة.

النيابة : انت صورت الجريمة بهاتفك

المتهم: لا لم أصور بل صورت السيارة فقط،

القاضي: مادام لم تقم بالتصوير الفيديوهات التي ضبطت عندك هل أرسلوها لك.