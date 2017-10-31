1000 دينار يدفعها المواطن شهريا عن عملية جمع النفايات!

بعد إسناد عملية جمعها لصالح المؤسسات الخاصة

أعلن المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة، تباني مسعود، أمس، عن فرض ضريبة على النفايات، وذلك من خلال تحويل عمليات جمع النفايات إلى الخواص، حيث يتعين على المواطن دفع ما قيمته 1000 دينار جزائري. وقال تباني خلال استضافته في برنامج «قهوة وجورنان»، إنّ المواطن مجبر على دفع 1000 دج لجمع النّفايات، وقال تباني إنه سيتم تحويل عمليات جمع النفايات لتتكفل بها مؤسسات خاصة، حيث تقوم هذه الأخيرة بإبرام عقود مع البلديات والولايات تمنحها رخصة العمل على مستوى كل إقليم لجمع كل النفايات على مدار الأسبوع.

موضحا أن هذا الإجراء من شأنه أن يعود بالفائدة على المواطنين الذين سيتخلصون من مشكلة النفايات، بالإضافة إلى أنه سيعود على البلدية بالفائدة من خلال العائدات المالية التي ستنجر عليها جراء هذا القرار، كما أن هذه الشركات ستتحصل على فوائد مالية وأرباح من خلال بيع هذه النفايات لمراكز الردم المتواجدة عبرالوطن.

للإشارة، كانت وزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي، قد صرحت فيما سبق عن إدراج ضريبة على النّفايات في قانون المالية 2018. وكانت وزيرة البيئة زرواطي، قد اعترفت بوجود خلل في مجال رفع النفايات وفرزها، مما خلّف الكثير من النقاط السوداء، خاصة أمام التجمعات الحضرية، مشيرة في ندوة صحافية إلى أن عملية جمع النفايات وفرزها ليست من مهمة وزارة البيئة والطاقات المتجددة وحدها، بل مسؤولية الجميع.

ويساهم استحداث شركات خاصة لجمع النفايات في التخفيف من حدة البطالة، ويفتح مناصب شغل أمام فئات واسعة من الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم كفاءات عالية ولم يستفيدوا من أي تكوين سابق، فضلا عن أنه يؤدي إلى خلق جو من التنافسية، مما بين الشركات التي سيتم فتحها، من خلال التسابق على تقديم أحسن خدمة في مجال جمع النفايات، وهو ما سينعكس إيجابا على الجانب الجمالي للمدن والأحياء الكبرى التي تضررت كثيرا في الفترات الأخيرة، جراء انتشار النفايات التي حولت كثيرا من التجمعات السكنية إلى ما يشبه مزابل عمومية.