1000 مليار لتعويض ديون 6475 مؤسسة متعثرة

كشفت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” “أنساج سابقا”، عن قبول 6.475 ملفا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة. بما يفوق 1.074 مليار سنتيم، خلال سنة 2021.

وأفاد بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، أنه تنفيذا لمحاور الإستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة. تم خلال سنة 2021 عقد 33 جلسة. للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع. والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات.

وأشار البيان، أنه من خلال هذه الجلسات المبرمجة كل أسبوع بمقر الوكالة، وصل إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة. التي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلسات الثلاثة والثلاثون 17 ألف ملف.

كما تم تقديم هذه الملفات من طرف ممثلي بنوك أدرار، شلف، الأغواط، باتنة، بسكرة، البليدة، ورقلة، تمنراست، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، مدية، مستغانم، مسيلة. بالإضافة كذلك إلى معسكر، ورقلة، وهران، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تيندوف، تيسيمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، نعامة، عين تموشنت، غرداية و غليزان.

وأضاف المصدر، أنه تم قبول 6.475 ملف للتعويض بما يفوق 1.074 مليار سنتيم. كما تم تأجيل 10.112 ملفا، كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف “أناد” عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الإتفاقيات الممضاة. كما تمت تسوية وضعية 288 ملفا نهائيا لأصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة. في حين تم إعادة 125 ملف إلى البنوك لعدم استيفائها شروط التعويض.

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