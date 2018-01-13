1000 منصب شغل في صالون التوظيف والتكوين

تقترح المؤسسات المشاركة في صالون التوظيف والتكوين المتواصل قرابة 1000 منصب عمل، حسب ما صرح به علي بلخير، محافظ الصالون.

وينعقد الصالون في 25 جانفي المقبل، بقصر المعارض، تحت شعار ملتقى الشغل والتكوين المتواصل، لمدة 3 أيام.

وأضاف المحافظ أن الصالون يعد فضاء للوساطة بين طالبي الشغل من الشباب والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات.

كما يتوجه الصالون إلى طالبي الشغل والأشخاص الذين يأملون في إنشاء مؤسساتهم.

ويتخلل الصالون ندوات علمية من أجل توعية الشباب وربطها بأرباب العمل، كما سيكون حضور لجهات معنية بتوفير قطاع الشغل مثل “لونساج”.