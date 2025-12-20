101 ميدالية حصيلة الجزائر في الألعاب الافريقية للشباب 2025

تواصل العناصر الوطنية، تألقها في منافسات الألعاب الإفريقية للشباب 2025، الجارية وقائعها بـ”لواندا” الأنغولية، والتي تختتم اليوم السبت، الـ 20 ديسمبر الجاري.

ومنذ انطلاق منافسات النسخة الرابعة من هذا الحدث، الذي يعتبر الأهم في إفريقيا. يوم الـ 10 ديسمبر الجاري، بسط شبان المنتخب الجزائري، منطقهم عبر مختلف الرياضات.

وقبل ساعات فقط عن اختتام الألعاب الإفريقية للشباب، حصدت النخبة الوطنية. 101 ميدالية متنوعة، بواقع 39 ميدالية ذهبية و26 ميدالية فضية و36 ميدالية برونزية.

وتتجه الجزائر، لانهاء دورة “لواندا” في وصافة الترتيب خلف المتصدر جنوب إفريقيا. في انتظار تتويجات أخرى اليوم السبت، في ختام الألعاب الإفريقية للشباب.