المرأة الصالحة

في حنانها قوة لا توصف، وكما في قوتها سر لا يُعرف، وبألف رجل إن غاب سند حياتها، لكنها ضعيفة مستكينة أمام منبع أمانها، إنها المرأة الصالحة،المرأة الصالحة التي تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح من سنين كثيرة، لأن المرأة الصالحة تجد فيها من المودة والرحمة ما امتنَّ الله تعالى. بها في كتابه حيث يكون ألم الفراق شديدا عليها خصوصاً إن كان بينهما أطفال يضيعون بفراقها ويفسد حالهم.

سيدتي كون إذا تلك المرأة الصالحة. تخشى ربها وفؤادها لأنها مملوء بالإيمان واليقين، صاحبة السريرة النقية، كوني حلما لكل من يلمحك بصره بالحياء والحشمة. وكذلك الكلمات الموزونة، وكون الأم هي المسؤولة التي حقا الجنة تحت أقدامها،كما يجب أن نكوني المرأة التي تصون شريك حياتها مثلما تتحمل كل مُرٍّ وذلك من أجل عدم شتات أسرتها،

وكوني الابنة التي تقر عين أبيها بها حيث تحفظ شرفه وتصون ثقته وترفع رأسه عاليا،

كون نلك الأخت الحنون التي تنثر المحبة في أرجاء المنزل. ذلك بعبقها الساحر وأخلاقها التي تأسر القلوب مثلما تبعث الأمل في كل مهموم، كوني الوطن والمستقبل وكل شيء جميل في هذا الكون.

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