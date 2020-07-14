102 موظف لدعم الأطقم الطبية وأكثر من 150 سرير جديد لمرضى كوفيد 19 ببسكرة

كشف والي ولاية بسكرة في لقاء خص به النهار انه إتخذ جملة من الاجراءات لتحسين الخدمات الطبية بمستشفى الحكيم سعدان و كذا باقي المصالح المعالجة لوباء كوفيد 19.

وكشف عبد الله ابي نوار أنه طلب بشكل رسمي من وزير الصحة و السكان اعتماد مناصب مالية والترخيص استنائيا للاستفادة من منتوج المدرسة العليا للشبه طبي ببسكرة و المقدر ب 102 حيث كانت هذه الدفعة قد انهت دراستها و هو ما تم ما يعني حسبه أن مشكل التأطير قد انتهى.

كما أضاف انه تم استلام عيادة الرازي التي تتوفر على 30 سرير مجهزة بكامل الضروريات و بتغطية مادية لمجمع طهراوي و مجمع عموري.

وأكد والي الولاية انه تم وضع قسم الجراحة بمستشفة بشير بن ناصر حيز الخدمة بعد اصلاحات كان محل مطلب من قبل الاطقم الطبية والشبه طبية قصد الحفاظ على العاملين و كذا المرضى الوافدين للمستشفى.

و دعما للمرافق المخصصة لمحاربة هذا الوباء ذكر المسؤول الاول عن الولاية انه تم تخصيص فندقي الزيبان و النخيل لمرضى كوفيد 19.

وبذلك يتم توفير اكثر من 150 سرير اضافي و من ثم القضاء على العجز الذي كان مسجل سواء بالهياكل او الاطقم الطبية والشبه طبية.