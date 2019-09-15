1020 دار نشر ستشارك في الطبعة الـ24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب

يشارك أكثر من 1020 ناشر من 40 بلدا في الطبعة ال24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا 2019” التي تعقد فعالياتها من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر المقبل.

وتم اختيار السينغال ضيف شرف حسب ما صرح به يوم الأحد محافظ الصالون محمد إيقارب.

ولفت المتحدث إلى أن حضور السينغال كضيف شرف يتزامن مع خمسينية “الباناف” التي سيتم الاحتفال به هذا العام بحضور أدباء ومؤرخين من الجزائر وبلدان إفريقية مختلفة.

حيث سيتم التطرق إلى مواضيع متعلقة بالعلاقات الإفريقية البينية وكذا الأدب والفكر في القارة السمراء وفقا لإيقارب.

وفيما يخص برنامج الصالون ستعطى الأولوية للشباب والجمهور العريض بصفة عامة بعيدا عن الصبغة الأكاديمية والنخبوية التي ميزت الطبعات السابقة يقول محافظ الصالون.

حيث ستكون الطبعة ال24 للصالون فرصة للأدباء الشباب للبروز وخصوصا الفائزين منهم بالجوائز الأدبية الجزائرية الماضية على غرار جوائز آسيا جبار وعلي معاشي وياسمينة مشاكرة وكذا محمد ديب.

وإلى جانب تنظيم مسابقة أحسن ملصقة خاصة بالصالون وكذا أحسن شعار فإن جديد هذه الطبعة.

سيتمثل أيضا في تخصيص فضاء خاص بالتوقيعات ستستفيد منه دور النشر الجزائرية والأجنبية للتعريف بكتابها وأدبائها ومثقفيها حيث تعتبر هذه المبادرة بمثابة “تشجيع لهذه الدور للمشاركة في برنامج الصالون”.