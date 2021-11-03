1026 حادث مرور وإخماد 836 حريق خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 أكتوبر 20561 تدخل على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة. شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية المختلفة.

حيث سجلت وحدات الحماية المدنية 1786 تـدخـل من أجل 1026 حادث مرور أدت إلى وفاة 30 شخص و جرح 1187 آخرين. وسجلت أثقل حصــيلة في ولايــة الجلفة بوفاة 05 أشخاص في وجرح 25 آخرين في 22 حادث مرور تم نقلهم للمستشفيات.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ 186 عملية تحسيسية عبر 58 ولاية. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي، لبس القناع الواقي وكذا التباعد الإجتماعي. بالإضافة إلى 103 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما قامت ذات المصالح بـ12550 تدخــل، تم من خلالها إســعاف وإجلاء 12363 جريح ومريض إلى المستشفيات.

بالإضافة إلى قيام وحدات الحماية المدنية بـ1158 تدخلا سمحت بإخـــماد 836 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 250 تدخل اثر 200 حريق.

وكما سجلت الحماية المدنية خلال نفس الفترة، في مجال العمليات المختلفة 5067 تدخـل فـي نفس الفترة. لتغطية 4243 عملية إسعاف و إنقاذ 328 شخص من الخطر.

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كما تسبب حادث مرور وقع صبيحة أمس الثلاثاء في وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة بولاية أدرار.

وحسب المعلومات المتوفرة، وفقا لمصادر النهار، فإن حادث مرور وقع اثر انقلاب حافلة نقل جماعي للمسافرين. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بدائرة تسابيت شمال أدرار. حيث كانت الحافلة قادمة من بلدية المطارفة المرور.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادثي مرور مختلفين.

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