103 قضية مبرمجة في الدورة الثانية لجنايات مجلس قضاء غليزان

برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء غليزان 103 قضية للدورة الثانية لمحكمة الجنايات لسنة 2019 التي ستفتح غد الأحد.

الدورة تشمل 51 قضية على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية و 52 قضية على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية .

و تتوزع أشغال هذه الدورة على 34 قضية تتعلق بجرائم ضد الأخلاق و الأداب العامة تتمثل في الاغتصاب والفعل المخل بالحياء.

و21 قضية تتعلق بجرائم ضد الأموال تتمثل في تكوين جمعيات أشرار والسرقات و اختلاس أموال عمومية و إخفاء مستند من شأنه تسهيل البحث الجنائي.

وستنظر ذات المحكمة في 12 قضية تتعلق بالمخدرات و18 قضية تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص متمثلة في القتل العمدي و محاولة القتل العمدي و التعذيب.

إلى جانب 5 قضايا تتعلق بجرائم التزوير في محرر عمومي رسمي وتزوير أوراق نقدية .

كما ستفصل ذات الهيئة القضائية في قضيتين تتعلق بجرائم الإرهاب و10 قضايا تعلق بالفصل في طلبات مختلفة تقدم بها المحبوسين وأطـراف الدعوى.