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1037 قتيلا في أعنف زلزال يضرب المغرب

بقلم نادية بن طاهر
1037 قتيلا في أعنف زلزال يضرب المغرب
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أعلنت وزارة الداخلية في المغرب، ظهر اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين من بينهم 721 إصاباتهم خطرة. 

وذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن شدة الزلزال بلغت 7.2 درجات على مقياس ريشتر.

وقال رئيس المعهد إن الزلزال، الذي ضرب جنوب غربي مراكش وكان مركزه في إقليم الحوز، هو الأعنف منذ قرن.

وناشدت السلطات الصحية في المغرب المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال. فيما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.

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