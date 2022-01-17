بالصور.. المنتخب الوطني يباشر تحضيراته لموقعة كوت ديفوار

باشر المنتخب الوطني، أمسية اليوم الإثنين، تحضيراته للمباراة المقبلة التي ستجمعه بمنتخب كوت ديفوار، ضمن “كان” الكاميرون.

وشهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة المدافع جمال بن العمري، رغم خروجه مصابا في مباراة الأمس أمام غينيا الإستوائية.

كما يسعى جمال بلماضي، لإعادة شحن لاعبيه انطلاقا من تدريبات اليوم، لضمان جاهزيتهم أمام كوت ديفوار.

يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض مواجهة كوت ديفوار، يوم الخميس المقبل انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بملعب “جابوما”