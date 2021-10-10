1050 دينار سعر بيع الموّال من اللحوم للدولة

بموجب اتفاقية تمكنه من الاستفادة من الأعلاف بسعر مقنن

تكليف شركة “ALVIAR” العمومية ببيع اللحوم الحمراء للمواطنين

حددت الفيدرالية الوطنية للموالين سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء، الذي ستعتمده في عملية التسويق التي تربطها بالمذابح العمومية، بألف وخمسين دينارا، حتى يصل إلى المستهلك بأسعار مخفضة مقارنة بتلك المتداولة في السوق.

وقال بلقاسم مزروع، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، في تصريح خصّ به “النهار”، إن الاتفاقية ثلاثية الأطراف التي وقِع عليها من طرفهم، إلى جانب مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك “أغرولوغ” والديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن “أوناب”، ستسمح بتمكين فئة الموالين من الاستفادة من الأعلاف بسعر مقنن حدِد بألفين وستمائة دينار للقنطار، بدلا من أربعة آلاف دينار، مقابل تسويقهم لرؤوس الماشية لفائدة مجمع “أغرولوغ” المسيٍر للمذابح العمومية الثلاثة بأسعار محددة بألف وخمسين دينارا للكيلوغرام الواحد، حتى يتمكن من جهته – أي “أغرولوغ” – من تحويل اللحوم الحمراء على فرعه، ممثلا في الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” من أجل تسويقه لفائدة المواطن مباشرة عبر نقاط البيع التابعة لها بأسعار جد معقولة مقارنة بالمتداولة حاليا، وذلك تطبيقا لمضامين الاتفاقية الممضاة، في انتظار توسيع رقعة البيع لاحقا لتشكل فئة الجزائرين.

وتهدف الاتفاقية الثلاثية الأطراف إلى القضاء على الوسطاء ودخلاء المهنة، حيث تم، أمس الأحد، التوقيع على عقود مع سبعة عشر موالا يمثلون ربوع الوطن ويتوزعون على ولايات النعامة، سعيدة، البيض، الجلفة، الأغواط، أم البواقي، الوادي وبسكرة، قادرون على توفير أربعين ألف رأس غنم كتجربة أولى، في انتظار الرفع من عدد الموالين الموقّعين على الاتفاقية لاحقا.

وقد أشرف عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على مراسم التوقيع على أولى عقود الشراكة بين الشركة الجزائرية للحوم الحمراء فرع مجمع اللوجستيك “أغرولوغ” المسيرة للمذابح الصناعية الكبرى والفيدرالية الوطنية لمربي المواشي.

ويأتي التوقيع على هذه العقود في إطار تفعيل نظام الثلاثية الذي يجمع بين ثلاثة فاعلين أساسيين: الجزائرية للحوم الحمراء (ALVIAR) التي تسيّر المذابح الكبرى الواقعة في حاسي بحباح بالجلفة، عين مليلة في أم البواقي، “بوقطب” في البيض، والديوان الوطني لتغذية الأنعام ONAB، وكذا الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي.

ويهدف نظام الثلاثية إلى عقد شراكة “رابح رابح” بين الأطراف الثلاثة، من جهة، ضمان وفرة الأعلاف للماشية بأسعار مدروسة، مما سيساهم في ضمان مخرج تسويق لإنتاج المربين مهما كانت الظروف.

من جهة أخرى، ستمكن هذه الاتفاقية من رفع طاقة الإنتاج والتحويل للمذابح الثلاثة التي أنشئت لغرض تطوير الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء، وكذلك احترام معايير الصحة الحيوانية والنظافة، حيث أن هذه المركبات تعتمد على مقاييس عالمية في هذا المجال، مما سيضمن صحة المستهلك، بالإضافة إلى تقليص حلقة الوسطاء وخفض الأسعار في السوق.

كما أن توفر المذابح الكبرى على أنفاق التبريد، سيسمح بامتصاص فائض الإنتاج الحيواني، وإتاحة فرص للتصدير وفق المعايير الدولية.