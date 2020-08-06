1067 حالة شفاء منذ ظهور وباء كورونا في مستشفى وهران

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالمركز الاستشفائي الجامعي 1067 متعافي إلى غاية نهار اليوم بعد خروج 11 مريضا تعافى في 24 ساعة الاخيرة.

وخضع المصابون بفيروس كورونا المستجد، لبروتوكول العلاج هيدروكسي كلوروكين الذي أقرته وزارة الصحة بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران.

للاشارة فإن الجناح رقم “14” تم تخصيصه للفرز والتوجيه واستقبال المرضى والحالات المشتبه في إصابتها بجائحة كورونا، إلى جانب مصلحتي الأمراض الصدرية والتنفسية وأ وب ومصلحة طب الأورام التي يشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي من مصلحة الطب الداخلي هذه المصالح خصصت هي الأخرى لاستقبال حالات كوفيد -19.