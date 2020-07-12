107 جريح إثر حوادث مرور في ظرف 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إصابة 107 شخص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 84 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت إصابة 107 شخص بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات، فيما لم يتم تسجيل أي وفاة.

كما سجلت وحدات الحماية 3189 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

وقامت مصالح الحماية بانتشال جثة شاب عمره 24 سنة بعدما غرق في بركة مائية في المكان المسمى “تيكوباوين” ببلدية جانت.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 67 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات، بالإضافة إلى 70 عملية تعقيم سخرت لها 50 سيارة إسعاف و 55 شاحنة و 331 عون حماية مدنية.