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قناة النهار

بقلم النهار أونلاين
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دلال خير: شاب مصاب بمرض خطير وتلزمه عملية زراعة كبد مستعجلة وعائلته تناشد المحسنين

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