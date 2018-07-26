1079 هكتار من الغابات أتلفتها الحرائق منذ شهر جوان

تسببت حرائق الغابات في اتلاف مساحة بلغت 1079 هكتار وذلك في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان الى غاية 25 جويلية 2018.

واوضح بيان للمديرية العامة للغابات، انه خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جوان و 25 جويلية تم تسجيل 207 بؤرة.

شملت مساحة اجمالية تقدر ب 1079 هكتار موزعة بين 706 هكتار من الغابات و103هكتارا من الاحراش و270 هكتارا من الادغال.

اي بمعدل 3.5 حريق يوميا و مساحة 5.2 هكتار لكل حريق.

وحسب حصيلة المديرية العامة للغابات فان المنطقة الاكثر تضررا من حرائق الغابات هي منطقة الشرق بـ 925 هكتارا.

و65 حريقا متبوعة بالوسط بـ 85 هكتار و85 حريقا ثم الغرب بـ 69 هكتارا و 57 حريقا.

وتم تسجيل خلال الاسبوع الممتد بين 19 و 25 جويلية لوحده 71 حريقا شمل مساحة اجمالية تقدر ب618 هكتارا.

مكونة من 378 هكتار من الغابات و51 هكتارا من الاحراش و189 هكتار من الادغالي.

اي بمعدل 10 حرائق يوميا و مساحة8.7 هكتار /الحريق.