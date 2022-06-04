1096 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يجتازون البيام والباك

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم السبت، أن أزيد من 1000 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة مترشحون لاجتياز امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وأوردت الوزيرة في تصريح للصحافة، أن اجمالي 1096 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة مترشحون لاجتياز امتحانات نهاية السنة.

ومن بين هؤلاء التلاميذ، 635 مترشح لاجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط، و461 آخر لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا.

وأكدت كريكو أن قطاع التضامن الوطني يتكفل بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة. وذلك على مستوى 238 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص و15 ملحقة.

هذا وقامت الوزيرة اليوم، رفقة وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، بزيارة تفقدية إلى مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالرويبة.

وأكدت كريكو أن هذه الزيارة الميدانية فرصة للوقوف على التحضيرات المخصصة لفائدة تلاميذ ذوي الاعاقة المترشحين لهذه الامتحانات.

مشددة على أهمية المرافقة النفسية والاجتماعية لهذه الشريحة التي تعد أحد المقومات الأساسية لضمان النجاح.

ومن جهته، أكد بلعابد أن الدولة تولي أهمية بالغة للتكفل بهذه الفئة وتبذل من أجل ذلك مجهودات كبيرة على كافة المستويات.

معربا عن ارتياحه لما وقف عليه من تكفل وتحضيرات جيدة بمدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالرويبة.

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