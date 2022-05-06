لا تنسو الدعاء فهو عبادة يحبها الله
هذا دعاء عظيم كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم
“اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النار وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارزقنا شكر نعمتك والثناء بها عليك واجعلنا قابلين لها وأتمها علينا”.
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من أروع ما قرأت عن السجود
إذا أردت الذرية الصالحة قل وأنت ساجد:(رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) وردد: (رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين).
إذا أٍدت البركة في بيتك قل وأنت ساجد: (رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين).
وإذا أردت الشهادة، قل وأنت ساجد: (ربنا ءامنا وفأكتبنا مع الشاهدين).
أما ان أردت أن يلهمك الله الصبر، قل وأنت ساجد: (ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين).
وان أردت قبول عملك،قل وأنت ساجد :(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم).
وإذا خفت أن يزوغ قلبك، قل وأنت ساجد:(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب).
لتبعد الشياطين عنك، قل وأنت ساجد:(وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون).
إذا كنت مريضا، قل وأنت ساجد: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين).
فإذا كنت تريد أن تعصم من عذاب جهنم، فقل وأنت ساجد: ربنا أصرف علينا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما).
إذا كنت تريد زوجا /ة مطيعا/ة وابناء بارين، فقل وأنت ساجد: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وإجعلنا من للمتقين إماما).
إذا كنت مهموما، قل وأنت ساجد: (حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم).
وان كنت ترغب في التوفيق من الله، قل وأنت ساجد: (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب).
إذا كنت حزين، قل وأنت ساجد: (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله).
أما إذا كنت تريد المحافظة على الصلوات أنت وذريتك، قل وأنت ساجد: (ربي إجعلني مقيما للصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء).
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