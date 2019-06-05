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11جريح من بينهم طفلين في إنقلاب حافلة صغيرة ببومدفع في عين الدفلى

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11جريح من بينهم طفلين في إنقلاب حافلة صغيرة ببومدفع في عين الدفلى
بقلم عباس عادل

وقع في ثاني يوم العيد الفطر حادث مرور خطير على الساعة العاشرة ونصف صباحا، مما أدى إلى اصابة 11 شخص بجروح من بينهم طفلين و3 سيدات.

اثر انقلاب حافلة صغيرة بالطريق الولائي رقم 8 الرابط بين قرية عين الدم وبلدية بومدفع التابعة لولاية عين الدفلى.

المصابين تم نقلهم من طرف عناصر الحماية المدنية بخميس مليانة إلى مستشفى بومدفع لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم  نقل 4 حالات خطيرة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.

كما فتحت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بومدفع تحقيقا لتحديد سبب الحقيقي لوقوع الحادث.


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