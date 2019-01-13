11 ألف زلزال ضرب بلدا واحدا في 2018

كشفت هيئة الرصد الجوي وجيوفيزيائي الوطنية، تعرض إندونيسيا في 2018 إلى احدى عشر ألف وخمس مئة هزة أرضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا”.

من بينها قرابة الثلاث مئة هزة زادت قوتها على خمس درجات بمقياس ريختر، حسب ما صرح به دويكوريتا كارناوتي رئيس الهيئة. فإن هذا الرقم يمثل ضعف متوسط عدد الزلازل السنوية، التي ضربت خلال العقد الماضي.والتي بلغت نحو ستة آلاف هزة أرضية.

يشار إلى أن أرخبيل أندونيسيا المكون من أكثر من 17 ألف جزيرة، عرضة للزلازل كونه يقع ضمن الحزام الناري في المحيط الهادي.

وهي حلقة نشطة زلزاليا وبركانيا، أذ بالإضافة إلى الزلازل، ثارت العديد من البراكين كبركان جزيرة “أناك كراكاتو” الذي تسبب مؤخرا في موجات تسونامي، أدت إلى مقتل المئات على سواحل جزيرتي جاوة وسومطرة.