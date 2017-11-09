11 ألف و800 أستاذ سجلوا بالأرضية الرقمية

بلغ عدد الأساتذة المسجلين بالأرضية الرقمية إلى غاية يوم أمس،11 ألف و800 أستاذ ،حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية.

وأوضح المستشار بوزارة التربية شايب الذراع في هذا الإطار إنه وإلى غاية يوم امس فقط عبر 11800 أستاذ عن رغبته في المشاركة في التوظيف الوطني.

وتوقع المستشار بوزارة التربية الوطنية استقرار معدل الاحالة على التقاعد بدءا من العام القادم.

مشيرا إلى ان 60 بالمئة من الأساتذة الحاليين لا تتجاوز خبرتهم المهنية الـ5 سنوات.

وأضاف ضيف الإذاعة الوطنية، أن الاساتذة الجدد لديهم قابلية للتجاوب مع المتغيرات البيداغوجية التي تطرأ على البرامج التكوينية.