11 جريحا إثر إصطدام سيارتين بمنطقة سيدي ساعد بتيارت 

أدى الحادث الى تسجيل 11 جريح منهم 6 رجال و5 نساء تتراوح أعمارهم بين 5 و40 سنة حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية أين تم نقلهم الى مستشفى السوقر.

لتلقي الإسعافات الأولية ولحسن الحظ لم تسجل أية وفيات… فقط جروح متفاوته.

مع الإشارة أن هذا الخط يشهد تسجيل عدة حوادث مرورية خطيرة على مر السنوات الأخيرة .