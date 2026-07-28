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أخبار الجزائر

11 جريحا إثر اصطدام بين حافلة وشاحنة بالبويرة

بقلم أمينة داودي
11 جريحا إثر اصطدام بين حافلة وشاحنة بالبويرة
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أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام بين حافلة وشاحنة بالطريق السيّار “شرق- غرب” ولاية البويرة.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06 سا 05د ، من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين و شاحنة ذات مقطورة. على مستوى الطريق السيّار اتجاه الجزائر “منطقة بلحناش”، بلدية الجباحية و دائرة القادرية.

خلّف الحادث إصابة 11 شخصا بإصابات مختلفة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة و تم نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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