11 جريحا بعد «دبزة ودماغ» بين عائلتين بسبب أرض فلاحية في الجلفة!

وقعت، صبيحة أمس، مشادات عنيفة بين عائليتين استعملت فيها العصي والحجارة أدت إلى إصابة 11 جريحا من الطرفين، حسب مصادر «النهار» التي أشارت إلى أن الضحايا قد تم إسعافهم من طرف ذويهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية المجاهد عبد القادر محاد بعاصمة الولاية.

وأوضحت مصادر «النهار» أن ما حدث من مواجهات ومشادات أدت إلى سقوط ضحايا، وقع على خلفية نزاع قديم حول ملكية قطعة أرض فلاحية مساحتها 33 هكتار تقع على بعد 3 كلم بمنطقة المعلبة الفلاحية على مستوى محور الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين الجهة الغربية والشرقية للوطن.

حيث كانت تلك الأرض الفلاحية محل أحكام قضائية من طرف كل من المحكمة الابتدائية ومجلس قضاء الجلفة والمحكمة العليا، التي فصلت فيها لصالح إحدى العائلتين.

والتي شرعت في هذا الموسم الفلاحي في استغلالها، قبل أن يتفاجأ أفرادها بتدخل مجموعة من الشباب من عائلة الأخرى الذين دخلوا معهم في مناوشات وملاسنات سرعان ما تحولت إلى حرب حامية الوطيس أسفرت عن إصابة 11 شخصا من مختلف الأعمار، من بينهم 4 قد تكون إصاباتهم خطيرة، قبل أن تتدخل عناصر فرقة الدرك الوطني بالجلفة مدعومين بعناصر من فرقة التدخل السريع.