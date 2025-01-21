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أخبار الجزائر

11 جريحا في اصطدام بين حافلة وشاحنة في سطيف

بقلم عايدة.ع
11 جريحا في اصطدام بين حافلة وشاحنة في سطيف
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أصيب 11 شخصا في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الإجتنابي  للطريق الوطني رقم 75 ، بلدية  الأوريسية بولاية سطيف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 08سا 48د من أجل حادث إصطدام  بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة على مستوى الطريق الإجتنابي للطريق الوطني رقم 75 ، بلدية  الأوريسية و دائرة عين أرنات.

حيث خلف الحادث في حصيلة أولية إصابة 11 شخصا لهم جروح مختلفة .

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