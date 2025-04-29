11 جريحا في حادث مرور بالبيض

أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث مرور، في الساعات الأولى من نهار اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم47، بلدية ودائرة البيض سيدي الشيخ.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا 35د من أجل حادث اصطدام تسلسلي. بين سيارتي أجرة وسيارة نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم7 ، بلدية ودائرة البيض سيدي الشيخ.

مشيرة أن الحادث خلف 11 جريحا تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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