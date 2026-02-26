11 جريحا في حادث مرور بالمسيلة

تسبب حادث مرور وقع اليوم الخميس في إصابة 11 شخصا اثر اصطدام بين سيارة وحافلة صغيرة ببلدية بوسعادة ولاية المسيلة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 12سا54د من أجل حادث اصطدام بين سيارة و حافلة من نوع الصغير على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بلدية ودائرة بوسعادة. حيث خلف الحادث إصابة 11 شخص بجروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

