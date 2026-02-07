إعــــلانات
أخبار الجزائر

11 جريحا في حادث مرور بميلة

بقلم عايدة.ع
11 جريحا في حادث مرور بميلة
  • 129
  • 0

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية ميلة، اليوم السبت، وقوع حادث مرور على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب ببلدية شلغوم العيد أسفر عن 11 جريحًا.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في تصادم تسلسلي بين سيارتين و شاحنة ذات مقطورة. على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب ببلدية و دائرة  شلغوم العيد.

حيث خلّف الحادث إصابة 11 شخصا تمّ إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ycAlc
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر