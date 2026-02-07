11 جريحا في حادث مرور بميلة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية ميلة، اليوم السبت، وقوع حادث مرور على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب ببلدية شلغوم العيد أسفر عن 11 جريحًا.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في تصادم تسلسلي بين سيارتين و شاحنة ذات مقطورة. على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب ببلدية و دائرة شلغوم العيد.

حيث خلّف الحادث إصابة 11 شخصا تمّ إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور