11 جريحا في 4 حوادث مرور بمستغانم

أعلنت مصالح الحماية المدنية أمس السبت، أصابة 11 شخصا بجروح في 4 حوادث مرور بإقليم ولاية مستغانم.

وكشف ذات المصدر، أن الحادث الأول وقع بالطريق الوطني 90 أ بعد انحراف سيارة وإصطدامها بشجرة ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاونة الخطورة.

فيما خلف حادث إصطدام بين سيارتين سياحيتين بالطريق الولائي 42 بالمكان المسمى دوار الحمايمية ببلدية بوقيرات إلى إصابة 4 أشخاص.

كما أسفر حادث إنحراف سيارة وإصطدامها بشجرة بالمدخل الشرقي لبلدية عين سيدي شريف 10 كلم جنوب مستغانم على الطريق الولائي 24 إلى إصابة ثلاثة أشخاص

ونجم الحادث الرابع عن اصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية رباعية الدفع بحي شمومة بمدينة مستغانم تسبب في اصابة كل من صاحب السيارة وصاحب الدراجة بجروح .