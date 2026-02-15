11 جريحًا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة ببشار

أصيب 11 شخصًا، مساء اليوم، في حادث مرور بولاية بشار، إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 06.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها تدخلت على الساعة 16سا 13د، بعد تلقيها نداء استغاثة بخصوص حادث وقع بإقليم بلدية العبادلة.

وخلّف الحادث إصابة 11 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم مصابون بحالات صدمة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان. قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.