11 دولة في الاتحاد الأوروبي تمنح الجنسية

تعد جنسية الاتحاد الأوروبي واحدة من أكثر الجنسيات قيمة في العالم. ويتمتع أولئك الذين يحملون جواز سفر الاتحاد الأوروبي بمزايا لا مثيل لها.

ومع ذلك ، فإن جنسية الاتحاد الأوروبي ليست حصرية فقط لأولئك المولودين لأبوين من مواطني الاتحاد الأوروبي. حيث توجد أيضًا طرق أخرى لتصبح مواطنًا في الاتحاد الأوروب ، بصرف النظر عن حق الولادة.

من أكثر الطرق شيوعًا لكي تصبح مواطنًا في الاتحاد الأوروبي عن طريق التجنس. وهو ما يعني العيش في دولة عضو معينة في الاتحاد الأوروبي لفترة زمنية دنيا تحددها تلك الدولة. بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى مثل:

-بعد أن تعلمت اللغة الوطنية لتلك الدولة العضو.

-معرفة قوانين ذلك البلد والتكيف مع طريقة عيشه.

-وجود سجل نظيف.

-الحصول على دخل آمن وكاف.

أسرع ما يمكن للمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على الجنسية. هو بعد خمس سنوات من الإقامة في أراضي دولة معينة من خلال استيفاء الشروط المنصوص عليها أعلاه.

حاليًا ، هناك خمس دول تقدم الجنسية بعد خمس سنوات وهي بلجيكا، بلغاريا، الجمهورية التشيكية. فنلندا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، لاتفيا، هولندا، البرتغال، السويد.

كما أنه في بعض دول الاتحاد الأوروبي ، يمكن تقصير فترة الإقامة المطلوبة للمتزوجين من مواطن.

على سبيل المثال، بينما تطلب اليونان من الأجانب الإقامة في أراضيها لمدة سبع سنوات متتالية. من أجل الحصول على الجنسية اليونانية، تنخفض هذه الفترة بالنسبة لأولئك المتزوجين من مواطنين يونانيين إلى ثلاث سنوات فقط.

الشيء نفسه ممكن في سلوفينيا أيضًا، مما يتطلب من الأجانب الإقامة في أراضيها لمدة عشر سنوات على الأقل. بما في ذلك فترة الإقامة المستمرة لمدة خمس سنوات قبل تقديم الطلب.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالمتزوجين من مواطن سلوفيني، تنخفض هذه الفترة إلى ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأولئك الذين هم في شراكة مسجلة أو الذين هم شريك مع مواطن سويدي. الحصول على الجنسية لفترة أقصر من ثلاث سنوات.