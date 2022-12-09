11 ديسمبر الجاري خليدة تومي امام العدالة مجددا

بعد قبول المحكمة العليا الطعن في قضية خليدة تومي

قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض شكلا و موضوعا في قضية وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي مع إحالة ملفها من جديد بتشكيلة جديدة على مجلس قضاء الجزائر للمحاكمة يوم 11 ديسمبر الجاري .

هذا و قد نقضت و ابطلت المحكمة العليا القرار الذي صدر عن الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر و الذي ادانت خليدة تومي بأربع سنوات حبسا نافذا ، بحجة أن القرار جاء منعدما من الأساس القانوني الذي يسند الادانة والعقاب.

و للاشارة وزيرة الثقافة السابقة “خليدة تومي”

توبعت رفقة متهمين اخرين كل من المتهم “ب. عبد الحميد” رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات سابقا “ح.م” و المدير السابق لثقافة تلمسان، في قضايا فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009، و المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 ،كما وجهت لهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية وهي : منح امتيازات غير مستحقة وإختلاس اموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة ،كما سبق و ان الزم القضاء المتهمين في قضية الحال بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر ب100 الف دج عن كافة الاضرار التي تعرضت لها .