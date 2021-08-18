11 رياضيا يمثلون الجزائر في البطولة العالمية لألعاب القوى

تشارك عناصر النخبة الوطنية لألعاب القوى، لأقل من 20 عاما، انطلاقا من اليوم الأربعاء، في البطولة العالمية لألعاب القوى الجارية بالعاصمة الكينية نيروبي.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، أن عم مشاركة الجزائر في هذه الألعاب، بـ11 رياضيا، من بينهم سبعة ذكور، وأربعة إناث.

ويتعلق الأمر بكل من يزيد دالة، كريم بلمهدي، هيثم شنيتف، سهيل علوي، محمد علي قواند، عبد النور عامر، وعبد الرحمان داود.

وفيما تعلق بالإناث، ستمثل الراية الوطنية كل من ميليسا تولوم، غنية رزيق، رقية مويسي، بالإضافة لرحيل هامل.

يذكر أن هذه الطبعة من البطول العالمية لألعاب القوة لأقل من 20 عاما، تجرى بالعاصمة الكينية نيروبي، في الفترة ما بين 18 إلى 22 أوت الجاري.