11 سنة تمُر على ملحمة الخضر في أم درمان

تمر اليوم الـ18 من نوفمبر 2020، 11 عاما على ملحمة الخضر في أم درمان أمام مصر، وضمان التأهل لمونديال 2010.

وعاشت الجزائر، أوقاتا لا تُنسى كان بطلها عنتر يحيى، بهدف تاريخي في مرمى عصام الحضري، ليرسل الأفناك لبلاد مانديلا.

ولا يزال مُشجعو الخضر، يُحيون هذه الذكرى كل سنة، خاصة وأن أشبال سعدان حينها، تعرضوا لظلم كبير في مصر، ولكنهم ردوا بقوة على أرضية الميدان في نهاية المطاف.

وجاءت حلاوة تجاوز الفراعنة فريدة من نوعها، خاصة وأن زملاء أبو تريكة كانوا باسطين سيطرتهم على القارة السمراء دون منازع.