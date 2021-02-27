11 ضحية إثر استنشاقهم غاز الكربون في سكيكدة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، اختناق عائلة متكونة من 11 فردا، استشقوا غاز المدينة داخل منزل في ولاية سكيكيدة.

ووقع الحادث، حسب بيان الحماية المدنية، في حدود الساعة الثالثة و23 دقيقة، بحي 700 مسكن في الولاية.

وتم اسعاف، لضحايا الـ11، من قبل الحماية ونقلهم الى مستشفى سكيكدة لتلقي العلاج.

ويتعلق الأمر بكل من شخصين من جنس أنثى، 38 إلى 31 سنة في حالة إغماء، و أخرى تببلغ من العمر 52 سنة مصابة بصعوبة في التنفس.

أما الثمانية الآخرون، فأغلبهم أطفال أعمارهم 9،6،4،1 سنة وإمرأتان 43-30 سنة يتواجدون في حالة جيدة.