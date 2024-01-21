11 ضحية إثر انحراف حافلة ببومرداس

أصيب 11 شخصا، اليوم الأحد، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب خميس الخشنة اتجاه الجزائر بلدية و دائرة خميس الخشنة ولايو بومرداس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 07سا40د ، من اجل حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين. تشغل خط البويرة -الرويبة على مستوى الطريق السيار شرق غرب خميس الخشنة اتجاه الجزائر بلدية و دائرة خميس الخشنة.

حيث خلف الحادث اصابة 11 شخصا بجروح مختلفة كحصيلة أولية. كما أكدت ذات المصالح أن علمية الإسعافات متواصلة.

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