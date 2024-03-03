11 ضحية في حادث مرور بتيزي وزو

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 25 قرب قرية إعلان بلدية أيت يحي موس دائرة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو.

وأفادت ذات المصادر أنها تدخلت على الساعة 07سا04د ، من اجل حادث اصطدام مابين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 25 قرب قرية إعلاان بلدية أيت يحي موس دائرة ذراع الميزان.

وخلف الحادث كحصيلة أولية 11 جريحا لهم إصابات مختلفة وفي حالة مستقرة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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