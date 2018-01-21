11 عضوا يحضرون اجتماع المكتب الفيدرالي بسطيف

انطلقت أشغال المكتب الفيدرالي صباح اليوم، بمركز الباز، بسطيف بحضور 11 عضوا من أصل 13 عضو مشكل للمكتب الفيدرالي.

وفي افتتاح أشغال هذا الإجتماع، وجه رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، الشكر للسلطات المحلية ورئيس رابطة سطيف، على حسن الإستقبال والتنظيم.

وسيشهد هذا الإجتماع مناقشة ملفات ساخة أبرزها سحب الإعتماد من الرابطة في تسيير البطولة المحترفة الأولى والثانية.

ويأتي هذا بعد الجدل الكبير الذي حصل بخصوص تأهيل لاعبي الميركاتو الشتوي، لبعض الأندية المدانة ماليا.

وسيتم هذا بحضور رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، الذي سيفسر العديد من الأمور للمكتب خلال هذا الإجتماع.