11  قتيلا في حادث إطلاق نار قرب كنيسة ببنسلفانيا الأمريكية

إرتفع عدد قتلى حادث اطلاق النار داخل الكنيسة اليهودية بمدينة بيتسبيرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى 11 شخصا.

كما تم تسجيل إصابة ستة آخرين وذلك وفقا لما ويندل هيسريتش مدير السلامة العامة في المدينة .

وذكر راديو “سوا” الأمريكي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الحادثة بصفتها” جريمة كراهية”.

وفي كلمة له بولاية انديانا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادثة بأنها” عمل شرير من أعمال القتل الجماعي وشر محض”.

ودعا الأمريكيين للتسامي فوق مشاعر الكراهية ونبذ الانقسامات.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن المشتبه به الذي تم احتجازه عقب الحادثة ويدعى روبرت باورز ( 48 عاما) .

وكانت الحصيلة السابقة للحادث تفيد بمقتل ثمانية أشخاص بجانب اصابة ستة آخرين بينهم أربعة عناصر من الشرطة.