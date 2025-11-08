11 قتيلا في حوادث المرور خلال 24 ساعة فقط!

توفي 11 شخصاً، في حوادث مرور وقعت عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2733 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 157 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 11 وجرح 167 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، تدخلين اثنين(02)، أسفرا عن إسعاف 4 أشخاص، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

