11 قتيلا في حوادث المرور والغرق

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث سجلت وفاة 11 شخصا في حوادث المرور والغرق.

وحسب المصالح نفسها، فقد بلغ إجمالي التدخلات 4616 تدخلًا، أي بمعدل تدخل كل 18 ثانية.

فبخصوص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية 160 تدخلا ، أسفرت عن 184 جريحًا و06 وفيات.

أما فيما يتعلق بحوادث الغرق، فسجلت 1814 تدخلا، أسفرت عن انقاذ 1422 شخصا و05 حالات وفاة.

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